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Валерия назвала скандальные откровения Прокловой о домогательствах «данью моде»

Шоу-бизнес
Валерия назвала скандальные откровения Прокловой о домогательствах «данью моде»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 13 мая. Певица Валерия высказалась об откровениях актрисы Елены Прокловой, заявившей о пережитых домогательствах. Исполнительница осудила артистку за скандальный рассказ.

Проклова стала гостьей одного из выпусков шоу «Секрет на миллион». В эфире 67-летняя актриса рассказала, что пережила домогательства, когда ей было 12 и 15 лет. По мнению Валерии, Прокловой нужно было говорить о случившемся, когда это происходило.

«В случае с Прокловой я не понимаю: ну зачем? Что человек хотел этим сказать? Конечно, такие случаи имеют место быть, так было всегда, на протяжении веков. Но почему надо говорить об этом 50 лет спустя?» — заявила исполнительница.

Елена Проклова

Певица не понимает, почему звезда кино так много лет молчала о домогательствах. Валерия назвала Проклову прекрасной актрисой, но добавила при этом, что успешная карьера артистки уже давно позади.

«Мне кажется, что такие заявления сейчас — это дань моде. И даже меня, хотя я всегда была за женщин, это начинает немного раздражать», — цитирует певицу kp.ru.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина говорила, что Прокловой заплатили за скандальные откровения в телеэфире. Она даже назвала гонорар актрисы за этот рассказ.

Валерия домогательства проклова
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