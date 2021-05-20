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20 мая 11:19
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новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
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«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
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Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко

Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

Глобальная демографическая яма, в которую проваливаются многие страны, становится ощутимой угрозой для мира. Наша планета сталкивается с проблемой старения населения, эта тенденция, к сожалению, не обошла и нашу страну. Здесь друг на друга наложилось несколько потрясений, через которые прошла Россия. Это и страшные потери нашей страны в Великой Отечественной войне, и сильный спад рождаемости в 1990-е. Сегодня в детородный возраст как раз вошло немногочисленное поколение, появившееся на свет в девяностые, так что детей рождается мало. И наше население заметно стареет.

Значительная часть послания президента Федеральному собранию была, как мы помним, посвящена демографии. Чтобы улучшить положение семей с детьми, президент предложил целый ряд мер. Это единовременная выплата на каждого школьника, которую планируется сделать ежегодной. Это предложение о ежемесячной выплате одиноким родителям, не получающим алиментов на детей. Это доплата малообеспеченным беременным, вовремя вставшим на учет. Это увеличение пособий на детей и другая поддержка. Надеемся, эти меры сработают.

Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

Реализации национального проекта «Демография» были посвящены слушания, которые состоялись в Госдуме. Выступали представители Российской академии наук и специалисты из научных институтов, занимающихся исследованиями в сфере демографии. Были представители ассоциации многодетных семей. Участвовали представители бизнес-ассоциаций, ведь бизнес серьезно страдает от того, что во многих районах просто нет рабочей силы. В ходе дискуссии прозвучало очень серьезное предупреждение: если депопуляция пойдет такими темпами, как сейчас, к 2040 году сокращение населения России может достичь восьми миллионов человек. А что такое восемь миллионов?! Это население Дальнего Востока, это почти все население Московской области! Именно столько россиян может просто исчезнуть…

Поэтому все меры, которые принимают в связи с этим власти — и выплата материнского капитала уже на первого ребенка, и другие формы поддержки семей с детьми, о которых я упомянула, — более чем своевременны. Но мы считаем, что этого недостаточно. Поддержка семей с детьми должна быть комплексной. В качестве хорошего примера такой поддержки приведу ситуацию на Сахалине. Еще несколько лет назад там показатель рождаемости был 1,55 — это меньше двух детей в семье, меньше простого воспроизводства. Благодаря целому ряду мер по поддержке семей с детьми рождаемость там к 2019 году выросла до показателя 2,16. Пандемия, естественно, опять привела к некоторому спаду, но мы увидели, что проблема решается, если к ней подходить комплексно. То есть мы в состоянии стимулировать семьи рожать как минимум двух детей, возможно, — и больше. Для этого не просто должны быть созданы условия, еще нужно, чтобы проблемы многодетных семей решались более оперативно.

Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

Обращаю внимание еще вот на что: сегодня у нас нет федеральной нормы, которая регулирует понятие «многодетная семья». В каждом субъекте Российской Федерации это понятие регулируется своими собственными законами. На наш взгляд, для больших городов проблема многодетности в первую очередь упирается в жилищный вопрос. Петербург тут не исключение.

Чтобы родить ребенка и нормально жить, нужны квадратные метры. В Петербурге есть специальная очередь для многодетных семей, но, к сожалению, как говорится, «гладко было на бумаге». Петербургские власти зачем-то «пристегнули» такие семьи к общей очереди, что, естественно, удлинило для них время ожидания квартиры. При этом, если, например, в семье с тремя детьми старшему исполняется 18 лет, эта семья перестает считаться многодетной и выпадает из льготной очереди на жилье. Мы, парламентарии, считаем, что это несправедливо и предлагаем эту норму отменить.

На слушаниях в Госдуме замечательно выступил наш прославленный актер, народный артист России Дмитрий Певцов, который, на мой взгляд, сказал очень правильные слова. Он отметил, что для того, чтобы российские семьи рожали детей, им в первую очередь нужна уверенность в завтрашнем дне. Ведь люди рожали детей и в более сложных экономических условиях. Но им важна поддержка государства, им важно знать, что дети будут обеспечены медицинской помощью, получат образование, в дальнейшем смогут найти работу. Неуверенность — это психологическая проблема, которая является препятствием к тому, чтобы семьи решались на нескольких детей. У людей нет уверенности, что рождение ребенка не приведет к резкому падению уровня жизни семьи. И такие опасения, прямо скажем, не лишены оснований.

Так что еще раз повторю: для улучшения демографической ситуации нужна уверенность в завтрашнем дне, а для этого, считаю, нужно определиться с нашей идеологией. Надо ответить себе: какое государство мы строим, чего нам ожидать в будущем для себя, своих детей и внуков.

рождаемость демография елена драпеко
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