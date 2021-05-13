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Остались только ноги: в саратовском селе развалился памятник Ленину

Происшествия
Остались только ноги: в саратовском селе развалился памятник Ленину
vk.com  /  Сообщество "Синенькие - наш дом"

Саратов, 13 мая. Памятник Владимиру Ленину упал в селе Синенькие, на постаменте остались только ноги. Установленный в 1967 году монумент относится к памятникам регионального значения. Причина его разрушения пока остается неизвестной, партия «Коммунисты России» уже пообещала восстановить Ильича. 

«Если честно, мне кажется, что его разрушили хулиганы. Как он мог сам упасть, да еще и так сильно поломаться? Конечно, его состояние было не очень хорошим, но все-таки подозреваю вандалов. Как бы то ни было, Ленина нужно починить и вернуть на место. Это один из символов нашего поселка», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Синеньких Анна И.

Ранее мэр потребовал прекратить торговлю носками на центральной улице Саратова. От ширпотреба хотят очистить проспект Кирова.

ленин саратовская область памятник ленину
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