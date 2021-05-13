Туристы массово жалуются на растущие «как на дрожжах» цены в Сочи

Сочи, 13 мая. Стоимость отдыха в Сочи заметно выросла в 2021 году на фоне закрытия границ с другими странами, констатировали российские путешественники.

Турпоток в Сочи в период майских праздников вырос на 55% по сравнению с 2020 годом. Отели и другие объекты размещения курортного города были загружены почти на 100%. Представители туротрасли воспользовались таким ажиотажем и заметно повысили цены на свои услуги.

Стоимость аренды малогабаритной «бабушкиной» «двушки» на территории курортного города в мае 2021 года достигает 150–200 тыс. рублей в месяц, рассказали туристы. Поездка длительностью в десять дней обошлась семье из четырех человек в 200 тыс. рублей. Ночь в отеле с сомнительным качеством сервиса обошлась россиянину в 15 тыс. рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Центральные пляжи и набережные открылись в Сочи 1 мая. Правительство города подготовило для туристов порядка 200 пляжей с различными удобствами для комфортного отдыха. Сочинские отели заполнились на 70% уже с начала курортного сезона.