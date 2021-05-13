Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России

Минск, 13 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты нового российского посла Евгения Лукьянова. Об этом сообщают местные СМИ.

Аналогичные документы главе государства также вручили дипломаты еще пяти стран: Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. По случаю этого во Дворце Независимости прошла торжественная церемония.

Евгений Лукьянов вступил на пост посла РФ в Белоруссии 25 марта текущего года. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

Ранее лидер республики пообещал соотечественникам обеспечить стабильность и спокойствие в Белоруссии. По случаю празднования 9 Мая он призвал граждан объединиться для сохранения суверенитета.