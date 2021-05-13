Депутат Шерин: Россияне могут быть спокойны, пока есть доблестный Черноморский флот

Ежегодно 13 мая отмечается День Черноморского флота России — надежной опоры российского государства на протяжении веков. Депутат Госдумы Александр Шерин уверен, что россияне могут быть спокойны, пока у России есть доблестный Черноморский флот.

«Черноморский флот во все времена в Российской империи, в Советском Союзе и в нынешней России играл очень значительную, основополагающую роль. Черноморский флот решает стратегические задачи. Так было при становлении нашего государства, так происходит сегодня», — заявил парламентарий в комментарии ФАН.

Шерин подчеркнул, что быть моряком Черноморского флота России почетно и престижно. В его рядах проходили службу и командовали ЧМФ многие легендарные адмиралы.

«На сегодняшний день поставленные задачи Черноморским флотом России выполняются на отлично. И особенно важно, что Черноморской флот является олицетворением Севастополя. Крым, как неотъемлемая часть России, может быть спокоен, как и вся Российская Федерация, потому что у нас есть Черноморский флот — самый мощный, сильный на Черном море флот из всех остальных стран», — заключил Шерин.

В четверг, 13 мая, Черноморский флот России отмечает 238-ю годовщину. В этот день в 1783 году в Ахтиарскую бухту вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева, а затем 17 кораблей Днепровской флотилии. В 1784 году город Ахтиар был переименован в Севастополь по указу Екатерины II.

Севастополь является главной базой российского флота на Черном море. Ежегодно в Крыму проводятся праздничные мероприятия.