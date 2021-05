Байден достроит «стену Трампа»

Вашингтон, 13 мая. Администрация Джо Байдена продолжит строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает канал Fox News.

Сообщается, что Инженерные войска США начнут работы по достройке защитных сооружений на 20-километровом участке границы в долине Рио-Гранде.

UPDATE: @FoxNews has confirmed via the U.S. Army Corps of Engineers that construction on a 13.4 mile stretch of border wall levee in the Rio Grande Valley will *RESUME* after pressure from local residents & politicians.

The Biden admin previously halted all construction. — Bill Melugin (@BillFOXLA) May 13, 2021

Аккаунт Инженерных войск в Twitter заявляет, что планируемые работы будут касаться реконструкции дамбы Рио-Гранде, частично срытой ранее для обеспечения строительства «стены Трампа».

In support of CBP’s border infrastructure program, USACE has resumed DHS-funded design & construction support on approx. 13.4 miles of levee in the Rio Grande Valley that were partially excavated or at various levels of construction when work on the wall was paused for review. — USACE HQ (@USACEHQ) May 12, 2021

Официальные лица Министерства внутренней безопасности подчеркивают, что речь идет об обеспечении безопасности граждан и минимизации ущерба от последствий возможных наводнений. Никаких дополнительных сооружений возводить не планируется.

Работы будут проводиться на фоне миграционного кризиса, разгоревшегося на границе с Мексикой. Согласно официальным данным, в течение апреля 2021 года из Мексики в США прибыло более 178 тысяч нелегальных мигрантов, что стало рекордной цифрой за последние 20 лет.

«Нам говорят, что граница находится под контролем. В апреле прошлого года у нас было 19 724 арестованных нелегальных мигрантов, сейчас — 97 398. Я просто не понимаю, что это за контроль», — заявил мэр приграничного города Дель-Рио, демократ Бруно Лозано.