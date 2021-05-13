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Роскосмос рассекретил документы об исследовании немецких ракет Фау-2 в СССР

Технологии
Роскосмос рассекретил документы об исследовании немецких ракет Фау-2 в СССР
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 13 мая. На сайте госкорпорации «Роскосмос» появились архивные документы об исследовании в СССР немецких баллистических ракет, которые легли в основу советских аналогов.

На официальном сайте корпорации можно ознакомиться с архивной запиской от 1945 года, которую направил председателю комитета обороны Георгию Маленкову народный комиссар авиационной промышленности Алексей Шахурин. Тот отчитался перед Маленковым о ходе исследований германского института ракетных вооружений в Пенемюнде. С 1937 года там базировался главный ракетный центр Третьего рейха, где создали первую в истории баллистическую ракету — Фау-2.

Также были опубликованы докладные записки Иосифу Сталину за период с 1946 по 1947 год, где генсеку отчитывались об организации научно-исследовательских и опытных работ в области конструирования ракет. Тогда советские инженеры восстанавливали образцы и документацию к реактивным вооружениям Германии.

По итогам исследования записей о ракете Фау-2, советским конструкторам удалось выпустить опытный образец и испытать его. Результаты работы позволили сделать вывод о возможности создания более мощных аналогов. Проект отечественного аналога дал толчок развитию всей отрасли ракетно-космической техники в СССР.

Ранее в корпорации назвали ориентировочные сроки, когда на земную орбиту будет направлена основа для национальной орбитальной станции. Как заметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, базовый модуль выведут в космос в 2025 году.

роскосмос баллистическая ракета фау-2 шахурин
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