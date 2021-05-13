Подсчитано количество видов животных, которые умеют смеяться

Лос-Анджелес, 13 мая. Исследование ученых из Калифорнийского университета помогло установить, что в мире существует 65 видов животных, способных смеяться как люди.

Благодаря проведенной работе планируется изучить форму и функции человеческого смеха. Специалисты также хотят лучше понять эволюцию социального взаимодействия людей, передает заявление американских экспертов портал Bioacoustics.

В ходе исследования научные сотрудники определили звуковые и мимические проявления животных, которые похожи на человеческий смех. Всего зафиксировано 65 видов особей, обладающих такими способностями. В их числе тюлени, собаки, лисы, мангусты, домашний скот и некоторые виды птиц.

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