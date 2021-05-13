Пашинян: инцидент на границе в Сюникской области является провокацией Азербайджана

Ереван, 13 мая. Инцидент на границе в Сюникской области является заранее спланированной провокацией со стороны Азербайджана, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Солдаты ВС Азербайджана если с собой специально подделанные карты местности, чтобы обосновать свое присутствие на территории, сообщил Пашинян на заседании правительства. Представители местных властей сообщили, что азербайджанские войска перешли госграницу на участке Ишханасара, и углубились на территорию на три километра. Здесь расположен населенный пункт Вершинен и водоем Севлич (Черное озеро).

Обстановка на участке границы в Сюникской области не менялась. Вооруженные силы Армении и Азербайджана продолжают вести переговоры, передали в армянском минобороны.

В Ереване ранее сообщили, что продвижение подразделений азербайджанских сил по Сюникской области прекращено путем переговоров, без применения вооружений.