Глава Башкортостана поблагодарил ЛНР за сохранение памяти генерала Шаймуратова

Луганск, 13 мая. Башкортостан благодарит жителей ЛНР за то, что они сохранили память о Герое России Минигали Шаймуратове. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

Делегация из Башкортостана во главе с Хабировым посетила Луганскую Народную Республику. 12 мая политики прибыли на место гибели Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Военнослужащий погиб в феврале 1943 года в окрестностях поселка Штеровка.

Члены делегации и представители ЛДНР возложили цветы к месту последнего боя легендарного воина. Радий Хабиров заявил, что будет приезжать в республику и благодарить жителей ЛНР за сохранение памяти генерала Шаймуратова.

Как стало известно ранее, Киев выразил протест в связи с визитом российских депутатов в ЛДНР.