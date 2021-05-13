Раненые в ходе бойни в Казани дети нормально перенесли транспортировку в Москву

Казань, 13 мая. Восемь пострадавших от рук казанского стрелка были перевезены для лечения в Москву. В пресс-службе главы республики отметили, что их состояние при транспортировке было стабильным.

Известно, что пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим диагностированы переломы и огнестрельные ранения.

Люди пострадали в ходе бойни в казанской гимназии №175. В преступлении обвиняется 19-летний Ильназ Галявиев. Следователи считают, что он из дробовика убил семь подростков и двух учителей. С ранениями в больницы были госпитализированы 23 человека. Самого фигуранта могут вскоре отправить в столицу для проведения экспертизы, сообщал ФАН.