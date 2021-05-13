Муж Любови Успенской проиграл певице в суде

Москва, 13 мая. Королева русского шансона Любовь Успенская одержала победу в суде над своим мужем, бизнесменом Александром Плаксиным в деле о разделе имущества.

Между певицей и предпринимателем уже много лет нет супружеских отношений, но развод они так и не оформили. Успенская живет и работает в России, а Плаксин — в США.

Внезапно исполнительница получила от мужа иск с требованием отдать ему половину ее роскошного загородного особняка, который она купила на свои деньги. Кроме того, на средства Успенской ее супруг приобрел большую квартиру и машиноместо в элитном жилом комплексе в Москве, но записал это имущество на себя.

Адвокат королевы шансона Елена Сенина подала встречное требование к Плаксину разделить квартиру и машиноместо, а также попросила наложить арест на недвижимость до выделения доли певицы, чтобы бизнесмен не успел все продать. В итоге муж Успенской проиграл ей в суде.

«На сегодняшний день он получил кусочки — долю квартиры, долю машиноместа, долю в доме и долю земельного участка», — объяснила Сенина.

Теперь все налоги и коммунальные платежи за огромный дом и квартиру Успенская будет делить пополам с мужем. Как заявила адвокат певицы в комментарии kp.ru, Плаксин не сможет заставить супругу выкупить его долю.

Разбирательства с мужем из-за имущества серьезно сказались на здоровье Успенской. Друзья певицы говорили, что она находится на грани инсульта из-за этой ситуации.