Госдеп США выступил за обеспечение равных свобод для израильтян и палестинцев

Вашингтон, 13 мая. Израильтяне и палестинцы заслуживают равных свобод и процветания. Об этом, по информации пресс-службы Госдепартамента США, заявил глава ведомства Энтони Блинкен.

Американский дипломат провел телефонный разговор с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Госсекретарь в ходе беседы выступил за обеспечение деэскалации напряженности между двумя народами.

«Энтони Блинкен также выразил уверенность в том, что палестинцы и израильтяне заслуживают равных свобод, достоинства, безопасности и процветания», — сообщила пресс-служба.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пригрозил использовать «железный кулак» для подавления беспорядков в стране.