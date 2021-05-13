«Узловой» свидетель по делу Анатолия Быкова допрошен в красноярском суде

Красноярск 13 мая. Свердловский районный суд Красноярска продолжает рассматривать с участием присяжных заседателей уголовное дело бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации двойного убийства 27 лет назад.

В суд был вызван главный, как отмечает адвокат Быкова, «узловой» свидетель убийства Владимир Татаренков. Он вышел из колонии на свободу летом 2020 года.

Криминальный авторитет Владимир Татаренков, давший показания на красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, еще в колонии объяснял свое решение сдать бизнесмена чувством справедливости. Тогда он говорил, что убийство он организовал по поручению Быкова.

«Помощи не увидел за весь срок. Мне уже мало осталось до освобождения, я решил, пусть каждый отвечает за свое», — пояснял тогда Татаренков.

Сейчас же после суда адвокат Быкова Алексей Прохоров в своем Telegram-канале сообщил, что ранее, когда Татаренкова задержали и экстрадировали из Греции в Россию, он не говорил о своей причастности к преступлению и о причастности Быкова к этому двойному убийству тоже не заявлял, а позже показания изменил. И те, и другие показания Татаренкова были оглашены суду присяжных. Судебное заседание, на котором допросили Татаренкова, длилось почти 6 часов. Адвокат отметил, что присяжные заседатели приняли живое участие в допросе и через судью передавали записки с вопросами свидетелю.

«Я считаю, что, несмотря на то, что от своей основной линии он не отказался, что якобы к этому убийству имеет отношение Анатолий Петрович Быков, исходя из тех вопросов, которые мы ему задавали и тех ответов, которые он давал, на мой взгляд, достаточно явное впечатление сложилось о недостоверности его показаний. Очевидной их надуманности», — рассказал адвокат Быкова.

Прохоров подчеркнул в своей речи, что сторона защиты попросила не освобождать Татаренкова от явки в судебное заседание, чтобы иметь возможность задать свидетелю дополнительные вопросы, которые еще могут появиться. Следующее судебное заседание назначено на 14 мая 2021 года.