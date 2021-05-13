Эфир по случаю запуска конференции «Многоликий Петербург» организует Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 13 мая. Открытие XIV Всероссийской школьной научно-исследовательской конференции «Многоликий Петербург» обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мероприятие стартует в 11:00. С онлайн-приветствием к участникам конференции обратится ведущая, актриса, обладательница титула «Мисс Вселенная» и основатель фонда «Спешите сделать добро» Оксана Федорова, сообщает ФБА «Экономика Сегодня».

В состав жюри XIV Всероссийской школьной научно-исследовательской конференции войдут сотрудники Университета имени Герцена, Мичиганского университета (США) и лучшие учителя школ России. Достижения ребят также оценят заслуженная артистка России Марина Капуро, председатель комитета по культуре и искусству, Посол Добра КНДР Ю Цзя.

Участие в онлайн-эфире, который состоится в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» станут директор 102-й школы Ольга Ципляева, преподаватель Университета им. Герцена Ирина Елизарова, ученики школ Петербурга, глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и другие.

«Многоликий Петербург» будет запущен 15 мая на базе школы №102 Выборгского района Северной столицы. В рамках событий объединятся любознательные и умные школьники, которые интересуются искусством, естественно-научным и техническим направлениями.