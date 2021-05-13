Судьи — представители одной из ветвей власти в государстве. А потому требования к каждому, кто планирует надеть на себя судейскую мантию, очень высоки. По статистике, добиваются заветной должности не более 30% желающих.

Почему так происходит? В чем особенности профессии «судья» в России? Каковы плюсы и минусы специальности? И у кого нет ни единого шанса стать судьей? Об этом журналисту ФАН рассказала адвокат Екатерина Антонова.

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

Особенности профессии «судья»

Судьями называют профессионалов в области права, наделенных государством полномочиями по решению споров. Если граждане, компании или представители власти не могут договориться между собой, они обращаются в суд, где их проблемный вопрос решают согласно букве закона.

Суды — органы государственные, а их сотрудники имеют статус государственных служащих. По закону они независимы, не подчиняются никаким организациям и в профессиональной деятельности никому не обязаны отчитываться. Но это не значит, что судья может делать все что угодно. Его работа строго регламентирована действующим законодательством, он обязан соблюдать требования Конституции России и законов.

Разделяют судей по функциональным видам деятельности. Каждый специалист занимается определенной категорией дел:

административными;

гражданскими;

уголовными.

Кроме того, существует деление судов по «иерархии». Первая категория — суды мировые. Здесь рассматривают и решают простые дела: гражданские, административные. Как правило, именно с мирового суда начинается карьера судьи.

Второй уровень судов — федеральные, а они подразделяются на:

арбитражные;

общей юрисдикции;

военные.

Главенствует над ними Верховный суд. Сюда обращаются, когда все этапы судебной системы пройдены. Также в нашей стране есть Конституционный суд, но он рассматривает только законодательные акты на предмет соответствия Конституции, а в рассмотрении дел гражданского, уголовного характера участия не принимает.

«Стать судьей — это пик развития карьеры юриста, — комментирует адвокат Екатерина Антонова. — А получить должность судьи Конституционного суда — пик развития карьеры судьи. И на каждой ступени карьерной лестницы требования к претендентам возрастают».

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы профессии судьи

Профессия привлекательна достойной оплатой труда. Зарплата специалиста складывается из нескольких составляющих:

должностного оклада;

денежного поощрения;

доплат за квалификацию, выслугу лет, научную степень.

Чем дольше работает судья, тем выше его заработная плата, а при продвижении по карьерной лестнице она заметно растет. Получают судьи и другие материальные бонусы от государства:

оплату расширенной медицинской страховки;

возможность отдыха и лечения в санатории или ежегодную компенсацию стоимости неиспользованной путевки;

получение жилья, если представитель судебной власти нуждается в нем;

получение пожизненного содержания после выхода на пенсию, размер которого не может быть меньше 80% от получаемого ранее дохода на занимаемой должности.

Судьи неприкосновенны. Государство защищает их от обыска, задержания или привлечения к ответственности, которые могут использоваться в качестве рычага давления на суд. Разрешение о привлечении коллеги к ответственности может дать только квалификационная коллегия после соответствующего обращения из правоохранительных органов. И это обращение будет тщательно рассматриваться, чтобы не допустить необоснованного давления на суд.

Несменяемость судей

Плюсом и одновременно минусом профессии остается несменяемость судей, закрепленная Конституцией. Заняв должность в суде, специалист может отработать на ней как до самой пенсии или до 70 лет, так и оставить ее при продвижении по карьерной лестнице.

С одной стороны, такая особенность профессии гарантирует стабильность. Риск увольнения в ней минимален, а чтобы лишиться должности, нужно совершить проступок, который противоречит закону или судейской этике.

С другой стороны, это серьезно ограничивает количество вакансий в профессии. В этой сфере нет текучки кадров, и появления вакансии можно ждать очень долго.

Недостатки профессии

«К минусам профессии можно отнести большую ответственность, — отмечает адвокат Екатерина Антонова. — Если того требует закон, суд обязан лишить кого-то имущества, свободы, общения с детьми. Психологическое давление на этой должности огромно, и справиться с ним может только эмоционально устойчивый человек с исключительными этическими качествами».

Работа судьи напряженная. Он должен перерабатывать огромное количество дел. В небольших городах нагрузка на специалиста составляет до 20 дел в неделю, в крупных может достигать 50 дел. При этом специалист не только рассматривает дела и выносит решения, но также:

пишет решения;

предварительно изучает дела;

проверяет и принимает новые иски;

контролирует работу своего аппарата и отвечает за промахи в действиях помощника, секретаря.

Большую часть обязанностей приходится выполнять после работы. Задержаться в кабинете, взять работу домой на выходные — обычная практика. Это связано с тем, что требования к соблюдению сроков очень жесткие, а неисполнение может стать причиной жалоб, что негативно влияет на репутацию. Последняя также определяется качеством работы: если решения суда низшей инстанции отменяет орган высшей инстанции, репутация специалиста страдает. Это снижает его шансы продвижения по карьерной лестнице.

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Ограничения профессии

Важно понимать, что многие обычные вещи оказываются под запретом на этой должности. Судье нельзя:

заниматься предпринимательством;

совмещать работу с другой государственной должностью;

пользоваться финансовыми инструментами зарубежных банков;

участвовать в политической деятельности;

получать оплату за что-либо, кроме преподавания, научной деятельности или творчества;

претендовать на гражданство других стран;

публично высказываться по вопросам своей профессиональной деятельности и рассматриваемых дел;

получать любые вознаграждения от частных лиц или компаний;

принимать звания и награды без согласия квалификационной коллегии, кроме наград за научную и спортивную деятельность;

выезжать за границу без соответствующего разрешения.

Жизнь судей находится под пристальным вниманием, и даже одно неосмотрительное фото в социальных сетях может стать причиной краха карьеры. Тщательно следят и за жизнью родственников работников судебной системы: не только супруги, но также родители и дети подвергаются тому же перечню запретов и ограничений, как и сам судья.

Как стать судьей в РФ

«Существуют основные и дополнительные требования, которым должен соответствовать соискатель, — уточняет адвокат Екатерина Антонова. — Важны образование, возраст профессионала, стаж его работы и другие факторы».

Требования к образованию судьи

Необходимо строго высшее образование по специальностям:

юриспруденция;

правовое обеспечение национальной безопасности.

Уровня бакалавриата недостаточно, важно получить квалификацию «специалист» или «магистр». При выборе вуза нужно убедиться, что учебное заведение осуществляет подготовку по этим специальностям. Ведущие российские вузы, которые работают в этом направлении:

Российская академия правосудия;

МГУ;

СПбГУ;

Высшая школа экономики и другие.

При поступлении нужно сдавать русский язык, историю и обществознание. Чем выше статус вуза, тем более высокие баллы требуются для прохождения на бюджет.

Стаж работы

Просто закончить вуз недостаточно для получения должности. Специалист должен наработать стаж, причем не в любом профессиональном направлении, а по профилю. Он может трудиться юристом или адвокатом, может преподавать или стать нотариусом. Важно, чтобы должность требовала высшего юридического образования.

Минимально необходимый стаж составляет пять лет. Отработав столько, можно претендовать на должность мирового судьи. Посты в судах следующих ступеней требуют от семи лет профессионального опыта. Для Верховного суда и этого недостаточно: срок работы по специальности должен составлять десять лет, а для Конституционного — 15 лет.

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С какого возраста становятся судьями

Возраст тоже имеет значение, так как человек, вершащий правосудие, должен обладать определенным жизненным опытом. В мировой суд можно прийти уже в 25 лет. Для следующих ступеней работает возрастной ценз в 30 лет. В Верховный суд невозможно попасть до 35-летия, а в Конституционный — до 40 лет.

Другие требования к желающим стать судьями

Также необходимо, чтобы потенциальный кандидат обладал российским гражданством, был дееспособен. Ему придется пройти медицинскую комиссию и подтвердить как дееспособность, так и отсутствие «пометок в биографии» из наркологического и психоневрологического диспансеров.

На отсутствие судимости проверят не только соискателя, но и всю его семью. Недопустимы любые проступки, даже минимальные, включая непогашенные штрафы, задолженности по алиментам или налогам. Откажут кандидату, который занимается предпринимательством.

Что нужно, чтобы стать судьей

«Если гражданин соответствует этим требованиям, он может претендовать на должность судьи, — уточняет Екатерина Антонова. — Для этого нужно сдать экзамен, предварительно подав заявление в экзаменационную комиссию».

Экзамен принимает коллегия правоведов и действующих судей. Претенденту предложат ответить на вопросы по теории права, решить задачи из судебной практики. Успешно справляются с экзаменом не все: по статистике, на этом этапе отсеиваются до 70% претендентов. Следующую попытку можно предпринять через полгода, но проводят экзамены чаще — раз в месяц.

Успешная сдача экзамена не гарантирует трудоустройство. Соискателю нужно дождаться появления вакансии и получить одобрение коллегии. Объявления о вакансиях публикуют на сайтах судов и в СМИ. Просматривать объявления нужно регулярно: через три года результаты экзамена будут недействительны и сдавать его придется снова.

При появлении вакансии нужно подать документы в квалификационную коллегию. Там тщательно проверят не только претендента, но и его родственников. Если характеристики соискателя не вызовут вопросов, ему дадут рекомендацию, на основании которой мирового судью утверждают местные депутаты, а федерального — президент.

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Личностные качества судьи

Сложно назвать профессию, которая требовала бы аналогичных усилий для получения работы. Однако с занятием должности нагрузка лишь возрастает. А потому человек, решивший связать жизнь с системой правосудия, должен обладать холодным умом, отличной памятью и устойчивой психикой.

Он должен иметь отличные аналитические способности, умение ориентироваться в огромном потоке информации. Важны исключительные моральные качества и неподкупность. Судья не имеет права поддаваться на давление со стороны, обязан соблюдать принципиальность и оценивать последствия своих решений не только в профессиональной, но и в личной жизни.

Такое давление может выдержать не каждый. Но если профессиональные и личностные качества соответствуют, эта работа обеспечит хороший доход, стабильность и высокое положение в обществе. А развитие карьеры будет зависеть от личной ответственности и сохранения репутации специалиста.