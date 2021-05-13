Первый выпуск программы «Вести» вышел 30 лет назад

Москва, 13 мая. Программа «Вести» вышла в эфир 30 лет назад. Трансляция дебютного выпуска началась 13 мая 1991 года.

Передача стартовала в 17:00 по московскому времени и продлилась десять минут. Выход программы стал отправной точкой работы канала РТР, который с января 2010 года получил название «Россия-1», указывает портал «Мир 24».

График выхода программы в эфир, продолжительность выпуска и ведущие менялись. В разное время передачу вели Евгений Киселев, Светлана Сорокина, Владислав Флярковский, Арина Шарапова, Дмитрий Киселев. Сейчас программа выходит в эфир несколько раз в день.

Ранее ведущий Дмитрий Дибров заявил, что не против перестройки российского телевидения. Но он признался, что выгнал бы половину сотрудников, занимающихся не своим делом.