Новая «Пила» получила низкие рейтинги от кинокритиков

Москва, 13 мая. Кинокритиков не впечатлила новая часть «Пилы», которая получила подзаголовок «Спираль». На портале Metacritic хоррор взял только 44 балла из 100 возможных.

Эксперты были разочарованы тем, что в картине присутствует повтор старых сюжетных поворотов. Некоторые даже посчитали новую «Пилу» «бледной имитацией» предыдущих лент франшизы. Поэтому фильм получил низкие рейтинги.

Из положительных моментов кинокритики указали на попытку авторов обновить франшизу новыми сюжетными темами, пишет «Культуромания».

Премьера фильма «Пила: Спираль» состоится 13 мая. Главные роли в картине исполнили Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон и Морган Дэвид Джонс. Режиссером выступил Даррен Линн Боусман.