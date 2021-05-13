Швеция не планирует поддерживать Чехию в высылке российских дипломатов

Стокгольм, 13 мая. Швеция не будет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, заявила глава МИД страны Анн Линде.

Политик прокомментировала предложение чешских властей странам ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату и подчеркнула, что шведская сторона пока не планирует подобные шаги. Данное действие является крайней мерой, уточнили в материале.

Такую же позицию занимают и представители других стран Евросоюза, сказала Линде. Она отметила, что необходимо вести дипломатический диалог.

В апреле текущего года Прага заявила, что высылает 18 российских дипломатов из республики. По словам властей, Москва якобы «причастна» к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.