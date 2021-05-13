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Портал «Госуслуги» использовали для записи на прививку от коронавируса миллион раз

Общество
Портал «Госуслуги» использовали для записи на прививку от коронавируса миллион раз
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 13 мая. Порядка миллиона россиян записались на вакцинацию от коронавируса с помощью портала «Госуслуги», заявил вице-мэр РФ Дмитрий Чернышенко.

Получение президентских выплат на детей оказалось самой популярной услугой на портале, 28 млн россиян оставили такие обращения на сайте в 2020 году. Почти 17 млн заявок на больничные листы также прошло через «Госуслуги».

Россияне также могут записаться на прививку от коронавируса через этот портал, напомнил Чернышенко. Более 78 млн россиян зарегистрированы на сервисе.

госуслуги вакцинация коронавирус
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