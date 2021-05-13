Транспортная прокуратура начала проверку после схода трех вагонов в Мурманской области

Мурманск, 13 мая. Три пустых вагона сошли с рельсов в районе станции Оленегорск в Мурманской области. Инцидент произошел 12 мая около полуночи.

Сошедшие с рельсов вагоны повредили опоры контактной сети. Никто из людей не пострадал. Транспортная прокуратура в ходе проверки намерена дать оценку действиям должностных лиц. По последним данным, специалисты ликвидировали последствия ночного инцидента.

Прокурорская проверка проходит и в Карелии. Там зарегистрирован сход с рельсов 19 вагонов, сообщал ФАН.