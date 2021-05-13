Денежные переводы из России признали наиболее выгодными во Всемирном банке

Москва, 13 мая. Наименее дорогостоящими в мире продолжают быть денежные переводы из Российской Федерации, сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ).

Стоимость транзакций снизилась с 2,1% до 1%. В организации отметили, что внутри региона Европы и Центральной Азии в стоимости переводов по разным направлениям сохраняются существенные различия. Так, самыми дорогостоящими признаны переводы из Турции в Болгарию, а самыми дешевыми — из России в Грузию.

Мировой объем денежных переводов по итогам 2020 года снизился меньше, чем прогнозировалось ранее, — на 2,4%, до 702 млрд долларов. В ВБ отметили, что сокращение объема зарегистрированных денежных переводов оказалось менее существенным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

По итогам перового квартала 2021 года Азербайджан стал лидером по международным денежным переводам из России.