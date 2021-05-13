Казанского стрелка доставят в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

Казань, 13 мая. Жителя Казани Ильназа Галявиева, обвиняемого массовом убийстве в гимназии, планируют доставить в Москву. С ним намерены поработать специалисты института им. В.П. Сербского.

По неофициальным данным, медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу состояния фигуранта. Сведений о том, когда и насколько Галявиева перевезут в столицу, пока нет.

Следствие считает, что обвиняемый 11 мая пришел в гимназию №175 и открыл огонь по людям из дробовика. Он застрелил двух учителей и семь подростков. Правоохранители потом установили, что Галявиев задолго до нападения обращался к врачам. Медики выявили у него заболевание мозга. Тем не менее, право на приобретение оружия он получил, психиатр не выявила у него проблем с поведением, сообщало Deita.