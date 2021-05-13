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Обвиняемого в коррупции экс-министра отпустили под подписку о невыезде в Пензе

Общество
Обвиняемого в коррупции экс-министра отпустили под подписку о невыезде в Пензе
kuzneck.pnzreg.ru  /  Администрация Кузнецкого района

Пенза, 13 мая. Обвиняемый по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере экс-министр сельского хозяйства Пензенской области освобожден из-под домашнего ареста. Теперь бывший чиновник находится под подпиской о невыезде. 

Как стало известно ФАН, причиной для изменения условий содержания Андрея Бурлакова является пункт 2 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которому обвиняемый не может находиться под арестом более года. Впервые же мера пресечения чиновнику была избрана судом 16 мая 2020 года.

Обвиняемого в коррупции экс-министра отпустили под подписку о невыезде в Пензе
pixabay.com  / 

Напомним, что на территории региона данный инцидент стал самым громким коррупционным скандалом прошлого года. Задержание самого министра и его первого заместителя, Андрея Персанова, было произведено сотрудниками ФСБ 14 мая 2020 года. До 5 октября фигуранты дела находились под стражей, а после — были переведены под домашний арест на срок до 13 мая.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области закрыли бассейн, в котором из-за отравления парами хлора едва не погибли 20 детей.

россия коррупция пенза министр пензенская область подписка о невыезде
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