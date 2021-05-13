Обвиняемого в коррупции экс-министра отпустили под подписку о невыезде в Пензе

Пенза, 13 мая. Обвиняемый по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере экс-министр сельского хозяйства Пензенской области освобожден из-под домашнего ареста. Теперь бывший чиновник находится под подпиской о невыезде.
Как стало известно ФАН, причиной для изменения условий содержания Андрея Бурлакова является пункт 2 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которому обвиняемый не может находиться под арестом более года. Впервые же мера пресечения чиновнику была избрана судом 16 мая 2020 года.
Напомним, что на территории региона данный инцидент стал самым громким коррупционным скандалом прошлого года. Задержание самого министра и его первого заместителя, Андрея Персанова, было произведено сотрудниками ФСБ 14 мая 2020 года. До 5 октября фигуранты дела находились под стражей, а после — были переведены под домашний арест на срок до 13 мая.
Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области закрыли бассейн, в котором из-за отравления парами хлора едва не погибли 20 детей.