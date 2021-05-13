В Пензе на день ограничат продажу алкоголя

Пенза, 13 мая. В день празднования Последнего звонка на территории областного центра будет полностью запрещена реализация алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Согласно положениям документа, ограничения вводится для минимизации употребления алкогольной продукции в день праздника, а также для осуществления соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего, несовершеннолетних.

Запрет розничной продажи спиртных напитков, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, будет действовать на территории города 22 мая с 8:00 до 23:00. Следить за исполнением постановления мэра Пензы будут оперативные группы, состоящие из сотрудников УМВД и Росгвардии.

Ранее ФАН сообщал, что естественная убыль населения столицы Сурского края продолжает бить показатели 2020 года.