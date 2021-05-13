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В Пензенской области закрыли «смертельный» бассейн, в котором едва не умерли 20 детей

Происшествия
В Пензенской области закрыли «смертельный» бассейн, в котором едва не умерли 20 детей
pixabay.com  / 

Нижний Ломов, 13 мая. Деятельность детско-юношеской спортивной школы Нижнего Ломова, в которой от отравления парами хлора могли погибнуть 20 детей, была приостановлена на 90 суток. Такое решение в ходе рассмотрения дела вынес районный суд.

Напомним, что инцидент произошел 24 апреля во время групповых занятий по плаванию. В ходе тренировки руководитель кружка почувствовала резкий запах ядовитого газа. Из соображений безопасности женщина оперативно вывела детей из сооружения, после чего они были госпитализированы с признаками отравления. 

Проверка регионального Следственного комитета вынесла шокирующий вердикт: в утечке опасного вещества виноват заместитель директора бассейна, который, находясь на рабочем месте в нетрезвом виде, допустил ошибку при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне. Мужчина влил в емкость с хлором кислоту, что и послужило причиной для неконтролируемого выброса паров ядовитого газа.

«Имеющиеся нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации помещения бассейна создали непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, в связи с чем, суд применил административное наказание в виде приостановления деятельности плавательного бассейна «Волна». Деятельность бассейна приостановлена на 90 суток», — уточнили в пресс-службе суда.

Ранее ФАН сообщал, что посетитель бассейна в городе Нижневартовске утонул во время тренировки. По одной из версий, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем.

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