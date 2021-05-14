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Онкологическое заболевание стало причиной смерти главного символа зоопарка Пензы

Общество
Онкологическое заболевание стало причиной смерти главного символа зоопарка Пензы
www.zoo-penza.ru  /  Пензенский зоопарк

Пенза, 13 мая. В центральном зоопарке областного центра скончался один из любимцев жителей Пензы — амурский тигр Самур. Печальную новость горожанам сообщили руководители учреждения.

«После продолжительной неизлечимой болезни скончался амурский тигр Самур. Наши врачи пытались его спасти, но болезнь оказалась коварнее. В наш зоопарк он прибыл в 2015 году для создания пары с тигрицей Констанцией. ​За время супружеской жизни у хищников родилось 7 тигрят. В последние месяцы Самур был слаб, но он как и прежде подходил к соседнему вольеру, чтобы увидеть свою Констанцию», — гласит некролог на официальном сайте зоопарка.

Онкологическое заболевание стало причиной смерти главного символа зоопарка Пензы
instagram.com  / penza.zoo

Как стало известно ФАН, причиной смерти амурского тигра стало онкологическое заболевание. На момент смерти хищнику было 17 лет, что является для него пожилым возрастом. Так, например, в дикой природе амурские тигры живут в среднем 15 лет.

Ранее ФАН сообщал, что естественная убыль населения столицы Сурского края продолжает бить показатели 2020 года. 

россия пенза зоопарк тигр пензенская область амурский тигр
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