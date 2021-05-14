Онкологическое заболевание стало причиной смерти главного символа зоопарка Пензы

Пенза, 13 мая. В центральном зоопарке областного центра скончался один из любимцев жителей Пензы — амурский тигр Самур. Печальную новость горожанам сообщили руководители учреждения.
«После продолжительной неизлечимой болезни скончался амурский тигр Самур. Наши врачи пытались его спасти, но болезнь оказалась коварнее. В наш зоопарк он прибыл в 2015 году для создания пары с тигрицей Констанцией. За время супружеской жизни у хищников родилось 7 тигрят. В последние месяцы Самур был слаб, но он как и прежде подходил к соседнему вольеру, чтобы увидеть свою Констанцию», — гласит некролог на официальном сайте зоопарка.
Как стало известно ФАН, причиной смерти амурского тигра стало онкологическое заболевание. На момент смерти хищнику было 17 лет, что является для него пожилым возрастом. Так, например, в дикой природе амурские тигры живут в среднем 15 лет.
Ранее ФАН сообщал, что естественная убыль населения столицы Сурского края продолжает бить показатели 2020 года.