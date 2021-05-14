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Разработка российских ученых позволит провести экспресс-оценку состояния полости рта

Общество
Разработка российских ученых позволит провести экспресс-оценку состояния полости рта
pexels.com  /  Polina Zimmerman

Пенза, 13 мая. Мгновенная диагностика состояния десен на предмет наличия скрытых воспалений стала возможной благодаря титанической работе ученых столицы Сурского края. Ими был создан и запатентован метод выявления заболеваний тканей пародонта при помощи электрического тока. 

В интервью корреспонденту ФАН один из авторов разработки, член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ, заместитель директора Медицинского института Пензенского государственного университета, профессор Сергей Геращенко сообщил, что прежде диагностика подобного рода заболеваний была сильно затруднена.

«Заболевания пародонта всегда очень сложно диагностировать. Основной метод выявления воспаления мягких тканей сейчас — это рентген. Однако пародонтит, например, очень слабо влияет на рентгеновскую прозрачность тканей, поэтому на снимке определить поражения весьма проблематично. Именно поэтому мы решили применить метод электрохимического анализа состояния пародонта, который уже несколько лет разрабатывается на базе нашего института», — поделился Сергей Геращенко.

Разработка российских ученых позволит провести экспресс-оценку состояния полости рта
pixabay.com  / 

По словам соавтора данного проекта, старшего преподавателя кафедры «Стоматология» Медицинского института ПГУ Екатерины Удальцовой, при заболеваниях пародонта между зубами и деснами человека образуются полости, именуемые пародонтальными карманами. Воспаление данных областей ротовой полости может пагубно сказаться на состоянии зубов, риск выпадения которых значительно возрастает. 

«Из существующих способов диагностики заболевания тканей, окружающих зуб, в настоящее время наиболее активно используется измерение глубины пародонтального кармана при помощи зонда, а также рентген. Недостатком первого метода является высокий риск травматизации, второго — невозможность его частого применения для изучения динамики протекания заболевания ввиду высокой лучевой нагрузки», — сообщила ФАН Екатерина Удальцова.

Разработанный метод джоульметрического исследования мягких тканей призван решить данную проблему. Он позволяет не только диагностировать наличие заболеваний пародонта при помощи электрического тока, но и в режиме реального времени наблюдать за динамикой недуга, оценивать его развитие. Оперативное выявление пародонтита и его быстрое лечение позволят пациенту значительно сократить вероятность потери зубов, а также улучшат здоровье полости рта.

«Датчик представляет собой прищепку, которая прикрепляется к альвеолярной части челюсти с двух сторон. По состоянию параметра, зависящего от проницаемости импульса тока между контактами, можно судить о процессе развития болезни. Становится ясно, прогрессирует ли пародонтит или же, напротив, регрессирует», — уточнил Сергей Геращенко.

Разработка российских ученых позволит провести экспресс-оценку состояния полости рта
pixabay.com  / 

На этом возможности прибора не заканчиваются, так как при помощи него стоматолог может обследовать и пациентов, подвергнутых операции по костной регенерации поврежденных участков челюстей. Протекающий ток позволит безболезненно отслеживать процесс созревания регенерата.

«После того, как мы прооперируем пациента, устранив очаг воспаления, при помощи нашей разработки можно будет наблюдать за восстановлением костных тканей в режиме реального времени», — резюмировала Екатерина Удальцова.

Ранее ФАН сообщал, что австралийские ученые открыли новый способ для безопасной борьбы с ожирением. Блокирование определенного типа рецепторов в жировых тканях позволит человеку быстро сбросить вес.

россия ученые наука пенза пензенская область стоматология патент
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