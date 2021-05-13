В Греции рассказали про хитрый трюк России со списком западных стран

Афины, 13 мая. Составление МИД РФ списка из «недружественных стран» Запада позволило России достичь важной внешнеполитической цели.

Статью на эту тему опубликовал греческий политолог Пол Антонопулос на портале InfoBrics, ее перевод представлен «ПолитРоссией». Автор обращает внимание на масштабные учения НАТО, стартовавшие в Восточной и Южной Европе, и на совпадение персонального состава их участников с фигурантами российского списка враждебных государств.

В него вошли страны Прибалтики, Чехия, Польша, Украина, Великобритания, Грузия и США, пишет политолог из Греции. При этом ведущих стран ЕС — а именно Франции и ФРГ — в данном перечне нет, что является хитрым трюком России, рассказал аналитик.

«Москва своим списком идентифицирует государства, которые проводят политику, полностью согласованную с Соединенными Штатами», — уверен Антонопулос.

По его мнению, руководство РФ получило дополнительный инструмент для более гибкой политики со странами ЕС и смогло нарушить декларативное единство Запада, отделив Берлин и Париж от восточноевропейских сателлитов Вашингтона.

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