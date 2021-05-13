Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 10:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:22
Политика
Российская «Снежинка» заинтересовала Китай
10:21
Наука
Американские ученые открыли новый класс противораковых соединений
10:20
Технологии
Роскосмос рассекретил документы об исследовании немецких ракет Фау-2 в СССР
10:19
Наука
Подсчитано количество видов животных, которые умеют смеяться
10:18
Политика
Пашинян: инцидент на границе в Сюникской области является провокацией Азербайджана
10:17
Политика
Глава Башкортостана поблагодарил ЛНР за сохранение памяти генерала Шаймуратова
10:16
Происшествия
Раненые в ходе бойни в Казани дети нормально перенесли транспортировку в Москву
10:16
Шоу-бизнес
Муж Любови Успенской проиграл певице в суде
10:10
Общество
Некоторые мусульмане Петербурга не успели на молитву в честь Ураза-байрама
10:06
Происшествия
Боец MMA Сосновский получил 8,5 года колонии за похищение московского бизнесмена
10:02
Политика
Госдеп США выступил за обеспечение равных свобод для израильтян и палестинцев
10:00
Общество
Памятка туристу: самые живописные и уютные локации «крымской Швейцарии»
09:55
Политика
Россия готова сыграть роль миротворца в разгоревшемся конфликте Израиля и Палестины
09:55
Происшествия
Пассажир пробил голову железногорского таксиста замороженным куриным окорочком
09:54
Общество
Эфир по случаю запуска конференции «Многоликий Петербург» организует Медиагруппа «Патриот»
09:51
Общество
Первый выпуск программы «Вести» вышел 30 лет назад
09:50
Общество
Новая «Пила» получила низкие рейтинги от кинокритиков
09:50
Политика
Швеция не планирует поддерживать Чехию в высылке российских дипломатов
09:48
Общество
Портал «Госуслуги» использовали для записи на прививку от коронавируса миллион раз
09:48
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после схода трех вагонов в Мурманской области
Все новости

Подражатель казанского стрелка в Приамурье сорвал занятия в школе

Происшествия
Подражатель казанского стрелка в Приамурье сорвал занятия в школе
pxhere.com

Благовещенск, 13 мая. Правоохранители задержали в Приамурье 17-летнего юношу. По предварительным данным, он пообещал повторить кровавую «акцию», которую устроил обвиняемый в Казани.

О своем намерении фигурант уголовного дела написал в социальных сетях. Стражи порядка оперативно проверили одно из образовательных учреждений. Они быстро установили и личность автора и задержали его.

Подросток на допросе заявил, что его сообщение было шуткой. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

В Казани 11 мая 19-летний юноша напал на гимназию №175. Он вооружился дробовиком и стал расстреливать людей. Убиты семеро школьников и двое учителей. Следователи установили, что задолго до нападения врачи диагностировали фигуранту заболевание головного мозга, сообщало Deita.

В больнице Казани сейчас находятся 14 пострадавших подростков. Власти республики рассказали об их состоянии, сообщал ФАН.

подросток соцсети школа
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 279524 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 194295 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 188436 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 139621 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 138935 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Все новости / Происшествия / Подражатель казанского стрелка в Приамурье сорвал занятия в школе
Рейтинг@Mail.ru