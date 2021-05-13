Подражатель казанского стрелка в Приамурье сорвал занятия в школе

Благовещенск, 13 мая. Правоохранители задержали в Приамурье 17-летнего юношу. По предварительным данным, он пообещал повторить кровавую «акцию», которую устроил обвиняемый в Казани.

О своем намерении фигурант уголовного дела написал в социальных сетях. Стражи порядка оперативно проверили одно из образовательных учреждений. Они быстро установили и личность автора и задержали его.

Подросток на допросе заявил, что его сообщение было шуткой. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

В Казани 11 мая 19-летний юноша напал на гимназию №175. Он вооружился дробовиком и стал расстреливать людей. Убиты семеро школьников и двое учителей. Следователи установили, что задолго до нападения врачи диагностировали фигуранту заболевание головного мозга, сообщало Deita.

В больнице Казани сейчас находятся 14 пострадавших подростков. Власти республики рассказали об их состоянии, сообщал ФАН.