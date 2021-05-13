Тель-Авив заявил о готовности израильской армии к операции в секторе Газа

Тель-Авив, 13 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности к операции сухопутных войск в секторе Газа, однако распоряжение о ее начале командование пока не отдало.

О том, что войска Израиля приведены в полную боевую готовность для наземной операции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», — отметили в пресс-службе.

Обострение палестино-израильского конфликта началось с середины апреля и в мае вошло в особо напряженную фазу. В понедельник, 10 мая, армии Израиля и Палестины обменялись ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили, что всего с территории анклава по Израилю выпустили свыше 1600 ракет, из них большая часть была нейтрализована системами противоракетной обороны «Железный купол». В ответ на это израильские военные атаковали 600 объектов бойцов движений ХАМАС и «Исламский джихад».

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас тем временем призвал всех жителей объединиться и дать отпор Израилю. Тель-Авив он обвинил в этнических чистках против присутствия палестинцев в Иерусалиме.