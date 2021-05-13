ГИБДД РФ планирует участить скрытое патрулирование

Москва, 13 мая. Инспекторы ГИБДД планируют чаще выходить на скрытое патрулирование российских дорог. Такую информацию журналистам предоставили в инспекции.

ГИБДД будет патрулировать трассы на машинах без опознавательных знаков, поэтому водители не смогут предупреждать друг друга об инспекции. Такое нововведение позволит осуществлять более полный контроль на дорогах, сообщает Autonews.

Штрафы за превышение скорости на десять километров в час могут снова вернуть в России. Департамент транспорта Москвы является автором такой инициативы. Указанное наказание не применяется для российских водителей с 2013 года, передает «Ридус».

Закон, дающий ГИБДД право проводить дополнительные проверки образовательных организаций, может появиться в РФ. Автошколы выступают против принятия законопроекта, поскольку такая инициатива создает «двойной административный пресс».