Россия готова сыграть роль миротворца в разгоревшемся конфликте Израиля и Палестины

Разрешение палестино-израильского конфликта может стать центральным пунктом позитивной повестки будущего саммита Россия — США. Именно Москва имеет все возможности и авторитет для инициирования создания на Ближнем Востоке международного арбитража под эгидой ООН и крупнейших держав мира.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший текущие события в Израиле и секторе Газа.

Global Look Press / Mahmoud Khattab

В лавинообразном режиме

Очередной палестино-израильский кризис для стороннего наблюдателя может выглядеть как некое броуновское движение, возникшее чуть ли не на пустом месте. Что, конечно же, не так.

Еще в начале мая все в регионе, казалось бы, было относительно тихо и спокойно. Но тут израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме — на том основании, что предки этих семей при иорданцах заняли землю, ранее принадлежавшую евреям (данный судебный процесс тянулся несколько десятилетий).

Вслед за этим 7 мая начались столкновения палестинцев с израильской пограничной полицией в Шейх-Джаррахе и у Храмовой горы, где находится третья по важности мусульманская святыня — мечеть Аль-Акса. С помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль израильская полиция выгнала из мечети мусульманских прихожан. Беспорядки, однако, на этом не прекратились, а наоборот резко усилились.

10 мая радикальное палестинское движение ХАМАС потребовало от израильских властей вывести силы безопасности из Шейх-Джарраха и с Храмовой горы. Поскольку Израиль это требование проигнорировал, ХАМАС и палестинская военизированная группировка «Исламский джихад» начали обстрел израильских населенных пунктов неуправляемыми ракетными снарядами с территории сектора Газа.

flickr.com / Israel Defense Forces

Израиль ответил на это задействованием установок тактической системы ПРО «Железный купол» и авиаударами по инфраструктуре исламистов в секторе Газа.

Дальнейшая эскалация конфликта проходила в лавинообразном режиме. В ночь с 11 на 12 мая ХАМАС и «Исламский джихад» резко нарастили масштабы своих атак — палестинские ракеты выпускались уже целыми «пакетами».

Неуправляемые ракетные изделия исламистов не отличаются какими-то выдающимися ТТХ. Но за счет массирования ракет в залпе палестинцы добились перенасыщения каналов наведения и огневых возможностей «Железного купола» — исламистские ракетные «поделки» стали прорываться сквозь зонтик ПРО.

В ответ израильтяне развернули операцию «Страж стены» по уничтожению объектов и командиров исламистов в секторе Газа. Тель-Авив разбомбил там 14-этажное здание «Башня Ханади», ускорил переброску войск к границе сектора и объявил о начале мобилизации военнослужащих резерва. Одновременно по Израилю прокатилась волна стычек палестинцев и арабов с еврейскими поселенцами, местами переросшая в погромы.

Global Look Press / Ilia Yefimovich/dpa

К утру 12 мая счет выпущенных ХАМАС ракет перевалил за тысячу. Обе стороны конфликта понесли потери. В Газе, по официальным данным, погибло 43 человека (из них 13 детей) и 304 были ранены. У израильтян погибло 7 человек, включая двух военнослужащих. Более сотни граждан Израиля получили ранения.

На этом взаимные обстрелы не прекратились. Сторонники ХАМАС и «Исламского джихада» стали называть происходящее третьей интифадой. После того как палестинцы применили ПТРК, Армия обороны Израиля, по некоторым сведениям, добавила к авиаударам по сектору Газа огонь САУ и танковых пушек. Начальник Генштаба АОИ генерал-лейтенант Авив Кохави отчитался о поражении 500 объектов исламистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сторонники ХАМАС заплатят высокую цену за свои действия — «они поплатятся жизнью».

Очевидно, что если исламисты в ближайшее время не пойдут на попятную, то Нетаньяху вполне способен поднять ставки еще выше. То есть дать добро на начало наземной операции в секторе Газа, подобной «Литому свинцу» в 2008-м и «Несокрушимой скале» в 2014-м.

Бросается в глаза и то, что Нетаньяху и его партия «Ликуд», победившая на мартовских парламентских выборах, не смогли сформировать правительство. Так что премьер-министру Израиля наземная операция вполне может показаться настоящим «даром небес», способным принести в его личную копилку немало политических очков. Это уже породило гипотезу о том, что главным, хоть и не явным, «режиссером» третьей интифады является сам «Биби».

Так это или нет на самом деле — вопрос открытый. Зато совершенно понятно, что в основе протеста палестинцев лежат системные противоречия, накапливавшиеся десятилетиями.

Global Look Press / Daniil Ivanov/Russian Look

«Разразилась гражданская война»

Почему решение о выселении палестинских семей из Шейх-Джарраха было столь остро воспринято в секторе Газа? Потому что оно выглядело как логическое продолжение давнего стратегического курса Израиля на вытеснение палестинцев с земель ради передачи освободившихся территорий израильским поселенцам.

Руководство Израиля претворяло в жизнь эту политику с начала 1970-х, логичным итогом чего стало обнищание палестинского населения, а также появление огромной скученности в палестинских городах и лагерях беженцев. Поскольку идти палестинцам было некуда, отсутствие какой-либо перспективы рождало устойчивые радикальные настроения.

Это подогревалось вполне однозначной национальной политикой Израиля, в рамках которой арабы, даже имевшие израильское гражданство, все равно подвергались дискриминации и ощущали себя людьми второго сорта.

На это наложилась победа радикальных религиозных организаций над светскими в борьбе за лидерство внутри движении палестинского сопротивления. В январе 2005 года ХАМАС одержал убедительную победу на муниципальных выборах, получив немало депутатских мандатов в таких городах, как Газа, Калькилия и Наблус. Таким образом, власть на палестинских территориях легитимно перешла к радикальному движению.

Любопытно, что на определенном этапе победа исламских радикалов была Израилю даже на руку. Они не имели четкой национальной государственной основы и в целом проповедовали деструктивные взгляды. А раз так, то «о чем разговаривать с боевиками?» Однако после смерти Ясира Арафата светские националисты в виде Организации освобождения Палестины настолько быстро деградировали, а пришедшие им на смену исламисты из ХАМАС и «Исламского джихада» столь стремительно нарастили свой потенциал, что времена «лауреата Нобелевской премии мира в куфии» в руководстве Израиля начали вспоминать даже с некоторой ностальгией.

wikipedia.org / Hoheit (Â¿!) / CC BY-SA 2.0 de

На что способен ХАМАС, он наглядно продемонстрировал после второй интифады. Тогда, несмотря на практически полное уничтожение своей военной инфраструктуры и руководства, организация очень быстро восстановилась и, более того, резко эволюционировала, начав активно развивать собственные медиа, благотворительные и социальные институты, военное крыло. Явно с оглядкой на опыт развития шиитской организации «Хезболла» хамасовцы перешли от тактики одиночных терактов к ракетным обстрелам.

Как видим, предпосылки палестино-израильского конфликта действительно имеют системный характер. Рано или поздно, новый взрыв этого конфликта был просто неизбежен. Лавинообразный характер развития конфликта после 10 мая прекрасно демонстрирует, какой рост радикализма и противоречий был достигнут не только в отношениях Израиля с палестинцами, но и внутри самого израильского общества.

Свою роль сыграли экономические проблемы, вызванные карантином, а также рост цен на землю, что сподвигло застройщиков мягко подтолкнуть суды и власти в «освобождении» от палестинцев некоторых земельных владений, например, в том же Иерусалиме. После чего и случилось то, что случилось.

Старт очередного палестино-израильского вооруженного противостояния продемонстрировал ряд новых для региона особенностей. А именно:

— высокий темп мобилизации военного крыла ХАМАС. Напомним, массированные ракетные обстрелы Израиля начались менее чем через двое суток после ультиматума, выдвинутого исламистами израильской стороне;

— демонстрация ХАМАС хорошей скрытности и конспирации. Несмотря на весь профессионализм израильских спецслужб и мощь авиаударов Армии обороны Израиля, на вечер 12 мая командные структуры исламистов в секторе Газа продолжали функционировать, а находящиеся там же боевики сохраняли возможность выпускать ракеты в сторону Израиля;

— возросший технический уровень ХАМАС. В частности, исламисты используют целую линейку реактивных снарядов: от самых примитивных до более сложных и тяжелых изделий с большим радиусом поражения.

Global Look Press / Ahmed Adnan Alsharateha / Keystone Press Agency

Еще три новых особенности рассмотрим подробнее. Прежде всего, палестинские действия имеют черты планирования и целеполагания. Массированный обстрел в ночь с 11 на 12 мая имел целью не только нанесение ущерба гражданской и военной инфраструктуре Израиля, но и проверку возможностей израильской системы ПРО. Таковая проверка доказала, что неуправляемые ракеты при массированном использовании вполне способны преодолевать рубежи развертывания «Железного купола», причиняя израильтянам небольшой, но очень резонансный ущерб. Ракетным атакам подверглись одновременно множество целей, включая Тель-Авив. По сути, хамасовцы продемонстрировали свою возможность наносить удары удаленно и с высоким уровнем реализации.

Кроме того, палестинцы смогли развернуть в секторе Газа хоть и кустарное, но достаточно крупносерийное производство неуправляемых реактивных снарядов, что и позволило обеспечить необходимую массированность. Иными словами, рост уровня организации военного крыла ХАМАС получился более чем наглядным. И это только в плане ракетного вооружения, кроме которого в «загашнике» у исламистов имеются и ПТРК, и минометы, и разветвленная сеть подземных бункеров, и подготовленные диверсионные силы.

Наконец, нынешнее обострение вскрыло серьезные противоречия внутри израильского общества, что вылились в массовые беспорядки с участием как арабов, так и евреев. Дело дошло до того, что впервые за современную историю Израиля временно оказался потерян контроль над городом Лод, расположенным рядом с международным аэропортом Бен-Гурион.

Процитируем часть доклада мэра Лода Яир Ревиво премьер-министру:

«Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую ратушу ворвались боевики и подожгли ее. В Лоде разразилась гражданская война».

Для купирования массовых беспорядков в Лоде пришлось объявлять чрезвычайное положение и вводить в город пограничные батальоны из Иудеи и Самарии.

Global Look Press / Ilia Yefimovich

«Отягчающие обстоятельства» для Израиля

Новый палестино-израильский кризис несет существенные международные риски, к которым Израиль оказался не готов. Эскалация конфликта поставила под удар многолетние усилия Тель-Авива по установлению дипломатических отношений с суннитскими монархиями, что осуществлялось под эгидой американской администрации Дональда Трампа. Если вооруженное противостояние будет продолжаться, это может «помножить на ноль» все договоренности израильского руководства с Саудовской Аравией, ОАЭ и рядом других стран. Это же обстоятельство усиливает позиции альянса Турция — Катар.

Разморозка палестино-израильского конфликта явно не лучшим образом скажется на установлении отношений руководства Израиля с новой администрацией Белого дома. Команде Джо Байдена необходимо учитывать как мнение левого крыла Демократической партии, известного своими симпатиями к Палестине, так и собственные планы по «ядерной сделке» с Ираном. Если военная фаза конфликта будет быстро погашена, Штаты проявят нейтралитет. При интенсификации же конфликта, чреватой стремительным ростом количества жертв среди гражданского населения, Демпартия может поставить вопрос о наложении эмбарго на поставку Израилю таких новейших вооружений, как истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35I.

Еще одним «отягчающим обстоятельством» для Израиля в текущем конфликте выступает ненулевая вероятность довоеваться до открытия «второго фронта» со стороны «Хезбаллы» и отрядов иранских прокси в Ливане, уже заявивших о своей готовности поддержать палестинцев.

Global Look Press / Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency

Кстати, Иран и другие оппоненты Израиля сейчас очень внимательно наблюдают за действиями израильского государства, анализируя его возможности и ресурсы. Подобно рентгену, хаос, воцарившийся в израильских городах, высветил хрупкость, можно даже сказать, глубокую уязвимость Израиля с точки зрения выстраивания им отношений с палестинским населением. Даже если «дни хаоса» и ночевки в бомбоубежищах окажутся недолгими, Израилю все равно придется пересматривать свои инструменты обороны и сами основы государственной политики. Иначе упомянутая мэром Лода гражданская война станет для израильского государства повседневной реальностью.

Происходящие в Израиле события способствуют повышению уровня радикализма в отношении еврейского населения по всему миру. В том числе и в Европе, где сейчас сконцентрировано большое количество арабских беженцев. Не исключено, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта может аукнуться Нетаньяху и Ко ограничением или приостановкой технического и торгового сотрудничества с рядом европейских стран.

Начало интифады удивительным образом совпало с периодом выборов в трех ключевых странах региона — Израиле, Иране и Ливане. Интенсификация конфликта объективно усиливает позиции консервативных (условно правых) сил, что может как сыграть в их пользу, так и стать фактором радикализации. Как в Израиле, так и в Иране есть силы, объективно заинтересованные в раздувании противостояния (кто сказал «Нетаньяху»?). Это довольно серьезный фактор дестабилизации. В любом случае, интифада станет одним из центральных пунктов предвыборной повестки у многих игроков в регионе.

twitter.com / Syrian Presidency

Ведущая роль России

Разморозка палестино-израильского конфликта — это результат, в первую очередь, игнорирования крупнейшими мировыми державами ситуации, требующей международного арбитража. С развалом Советского Союза нарушился баланс сил, и светские палестинские организации лишились не столько покровителя, сколько арбитра, который не позволял развиваться ситуации по одностороннему сценарию.

Отсутствие поддержки в адрес светского начала самоуправления Палестины, фактический отказ ей в праве на самоуправление, игнорирование сложной, а значит и неудобной проблемы мировым сообществом привели к усилению социальных противоречий в палестинском обществе, на фоне которых начал активно развиваться религиозный радикализм.

Вместе с тем, правопреемница СССР — Россия — остается одной из самых влиятельных и авторитетных сил в регионе. Российские дипломаты-арабисты по праву считаются одними из сильнейших в мире, продолжая традиции советской школы. Москва обладает поистине уникальным опытом военно-политического миротворчества, который был получен в крайне сложных условиях воюющей Сирии. Более того, в настоящий момент РФ имеет устойчивые доброжелательные связи со всеми странами региона и участниками конфликта. Это дает нам право говорить о высоком потенциале посреднической функции России в рамках решений Совбеза ООН.

Разрешение палестино-израильского конфликта может стать центральным пунктом позитивной повестки будущего саммита Россия — США, сближающим позиции обеих держав, в чьих интересах — максимально быстро погасить конфликт. Решение палестинской проблемы в очередной раз становится миссией всех влиятельных сил на мировой арене и возможностью вернуть авторитет международных институтов, в первую очередь ООН.

ФБА «Экономика сегодня» / Вячеслав Березниченко

Не случайно министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил о необходимости созвать встречу ближневосточного «квартета» в лице России, США, ООН и ЕС как можно скорее.

Таким образом, ведущую роль в урегулировании обострившегося палестино-израильского конфликта способна сыграть именно Российская Федерация. Наша страна имеет все возможности и авторитет для инициирования создания на Ближнем Востоке международного арбитража под эгидой ООН и крупнейших держав мира. В конце концов, если не мы, то кто?