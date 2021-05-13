Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Москва, 13 мая. Деятельность мусульманских организаций помогает людям выстоять в сложное время, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман с праздником Ураза-байрам.

По словам главы государства, праздник сопровождается добрыми делами и заботой о нуждающихся. Ураза-байрам олицетворяет стремление личности к самосовершенствованию.

Владимир Путин добавил, что деятельность мусульманских организаций в нынешнее время очень важна, поскольку они помогают людям выстоять в сложное время и справиться с трудностями.

Стоит отметить, что прихожане московских мечетей не смогут попасть на праздничную молитву по случаю Ураза-байрама из-за угрозы распространения коронавируса.