Universal Pictures показала трейлер новой части «Судной ночи»

Лос-Анджелес, 13 мая. Компания Universal Pictures представила дебютный трейлер новой кинокартины из франшизы «Судная ночь». В фильме нарушаются привычные правила.

Дублированный трейлер на русском языке опубликовали на YouTube-канале Universal Pictures Russia. В новой части, получившей название «Судная ночь навсегда», снова использована концепция одной ночи в году, когда можно безнаказанно убивать и мародерствовать.

Однако группа бандитов решает изменить принятые правила и продолжает совершать преступления и после окончания ночи. Цель злоумышленников — захватить США. Бандитам попадаются две семьи, которые вынуждены защищаться от нападения. Новую часть «Судной ночи» начнут показывать в российских кинотеатрах 8 июля 2021 года.

Ранее кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер сиквела «Венома». В новом фильме снялись Том Харди и Вуди Харрельсон.