Глава ЛНР: республика готова дать решительный отпор ВСУ

Луганск, 13 мая. Подразделения Народной милиции ЛНР в случае наступления украинских силовиков окажут им решительное сопротивление, заявил руководитель республики Леонид Пасечник.

Высказывание главы Луганской Народной Республики приводит РИА Новости.

«Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения (Народной милиции ЛНР — Прим. ред.) слажены. Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает», — подчеркнул Пасечник.

По его словам, в военном плане будущему ЛНР ничего серьезно не угрожает, в том числе попытка крупномасштабного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Пасечник объяснил, что жители ЛНР никогда не примирятся с беззаконием и ущемлением их прав со стороны Киева.