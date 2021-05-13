ВСУ заминировали дорогу в прифронтовом поселке

Донецк, 13 мая. Военнослужащие украинской армии установили мины на дороге в поселке Травневое, который находится под контролем Киева.

Как рассказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в прифронтовом населенном пункте было установлено 26 противотанковых мин.

При этом несколькими днями ранее стало известно, что 110 аналогичных мин были расставлены на окраинах поселка Луганское. В оборонном ведомстве ЛНР подчеркивали, что военнослужащие республики наблюдают за ВСУ, «строго придерживаясь действующего перемирия».

Ранее ФАН публиковал обзор последних событий на линии соприкосновения в Донбассе. В частности сообщалось, что в ДНР погиб один военнослужащий республики, двое были ранены в результате обстрелов со стороны украинской армии.