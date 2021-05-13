Доллар укрепился на открытии торгов Московской биржи в четверг

Москва, 13 мая. Биржевой курс американской валюты на старте сессии Мосбиржи вырос относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Доллар прибавил 2 копейки и торгуется на уровне 74,65 рубля за денежную единицу. Биржевой курс евро понизился на 6 копеек и составил 90,07 рубля.

Для российской валюты на рынке отмечается позитив, так как президент США Джо Байден выразил желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, а санкционная тематика отошла на второй план, отмечают эксперты. Также рынок ожидает очередного повышения ключевой ставки со стороны Центробанка РФ.