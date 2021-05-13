Депутаты Госдумы предложили привлечь Росгвардию к охране школ

Москва, 13 мая. Депутаты Госдумы предложили российскому правительству привлечь Росгвардию к охране образовательных учреждений.

Как уточнила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, школы должны охранять профессионалы. Зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин поддержал инициативу и подчеркнул, что родители не должны собирать деньги на охрану, так как безопасность учеников не должна зависеть от доходов людей.

Ранее сообщалось, что наказание за нарушение правил в сфере оборота оружия могут ужесточить. Депутаты предложили увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение в сфере оборота оружия до одного года.