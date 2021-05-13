На ЧАЭС возобновились ядерные реакции Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает журнал Science. Как указали специалисты, в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала станции, вновь начинаются процессы деления. Один из специалистов, химик Нил Хайят, сравнил происходящее на станции с «тлеющими углями в мангале». Ученый подчеркнул: данную угрозу нельзя игнорировать. По его словам, реакции деления склонны ускоряться в прогрессии, что может привести к бесконтрольному выбросу ядерной энергии. Специалисты Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины подтвердили, что над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС уже более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений. По оценкам ученых, эта тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем.

ЕС считает, что Россия пытается поглотить часть Украины Федеральное агентство новостей / Сергей Петров Евросоюз считает, что Россия якобы пытается постепенно поглотить части восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов» и выдачи паспортов местным жителям, передает агентство Bloomberg. Кроме того, Евросоюз может усилить энергетическую безопасность Украины, а также привлечь страну к участию в ряде проектов по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной российской агрессии. Об этом говорится в документе, представленном Брюсселем на этой неделе государствам-членам Евросоюза. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит исключительно гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы. Напомню, украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Российскую Федерацию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва отрицает эти обвинения и называет их неприемлемыми. В Кремле неоднократно заявляли, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества flickr.com / МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран «вырабатывать правила» за спиной мирового сообщества. «Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — сказал российский министр иностранных дел на пресс-конференции. Лавров сообщил, что в ходе переговоров подтвердил позицию Российской Федерации о недопустимости односторонних подходов в международной политике. Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН «несущей конструкцией международной правовой системы», а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.