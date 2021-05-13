На ЧАЭС возобновились ядерные реакции. События дня

На ЧАЭС возобновились ядерные реакции
Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает журнал Science. Как указали специалисты, в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала станции, вновь начинаются процессы деления. Один из специалистов, химик Нил Хайят, сравнил происходящее на станции с «тлеющими углями в мангале». Ученый подчеркнул: данную угрозу нельзя игнорировать. По его словам, реакции деления склонны ускоряться в прогрессии, что может привести к бесконтрольному выбросу ядерной энергии. Специалисты Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины подтвердили, что над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС уже более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений. По оценкам ученых, эта тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем.
ЕС считает, что Россия пытается поглотить часть Украины
Федеральное агентство новостей / Сергей Петров
Евросоюз считает, что Россия якобы пытается постепенно поглотить части восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов» и выдачи паспортов местным жителям, передает агентство Bloomberg. Кроме того, Евросоюз может усилить энергетическую безопасность Украины, а также привлечь страну к участию в ряде проектов по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной российской агрессии. Об этом говорится в документе, представленном Брюсселем на этой неделе государствам-членам Евросоюза. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит исключительно гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы. Напомню, украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Российскую Федерацию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва отрицает эти обвинения и называет их неприемлемыми. В Кремле неоднократно заявляли, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества
flickr.com / МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран «вырабатывать правила» за спиной мирового сообщества.
«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — сказал российский министр иностранных дел на пресс-конференции.
Лавров сообщил, что в ходе переговоров подтвердил позицию Российской Федерации о недопустимости односторонних подходов в международной политике. Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН «несущей конструкцией международной правовой системы», а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.
Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию Армении
primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза страны назвал действия азербайджанской стороны посягательством на суверенную территорию Армении. Ранее минобороны Армении сообщило, что рано утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили военные. По словам Пашиняна, вооруженные силы Армении с раннего утра отреагировали на эти события и провели необходимые тактические передвижения и другие действия. Пашинян добавил, что Армения не может смириться с нынешней ситуацией, но приоритетом является решение проблемы путем переговоров.