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Мусульмане собрались на торжественную службу по случаю праздника Ураза-байрам в Петербурге

  /   Обновлено: 13 мая 2021 09:50
Общество
Мусульмане собрались на торжественную службу по случаю праздника Ураза-байрам в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тысячи мусульман собрались возле соборной мечети: с полуночи 13 мая до 6 утра они праздновали Ураза-байрам. В честь этого в кафедральной мечети прошла торжественная служба: в 3.45 произнесли утреннюю молитву, а потом читали Коран.

Основное время верующие посвятили исповеди и особой праздничной молитве — во время нее мусульмане благодарят Аллаха за возможность очищения от грехов.

Ураза-байрам означает завершение священного месяца Рамадан. Окончание поста традиционно отмечается пышным застольем: после намаза на семейном торжестве собираются все друзья и родные. Также в этот день принято дарить подарки и просить прощения.

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