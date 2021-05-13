Инвестор Русецкий дал рекомендации по защите сбережений от долларовой инфляции

Москва, 13 мая. Желающим сохранить средства от ускорившейся долларовой инфляции следует присмотреться к сырью и сырьевым акциям, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По его словам, особенно перспективными сейчас являются российские ценные бумаги. При этом Русецкий в диалоге с РИА Новости отметил, что если у вас уже имеется американская валюта, то лучше от нее не избавляться и вкладывать в акции и сырье в долларах. Речь идет о нефтяных фьючерсах или бумагах нефтедобывающих компаний США.

Специалист заявил, что не ожидает скачков или спадов депозитных ставок в российском сегменте. Это объясняется тем, что они находятся в зависимости от стоимости денег на рынке.

Более 60% россиян считают любое инвестирование денег рискованным делом. Только 12% жителей России не связывают подобное вложения с высоким риском.