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Трудоустройство инвалидов: что могут сделать государство и бизнес, обсудят в «Патриоте»

  /   Обновлено: 13 мая 2021 09:30
Общество
Трудоустройство инвалидов: что могут сделать государство и бизнес, обсудят в «Патриоте»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

В четверг, 13 мая, в 13.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, участники которой расскажут о нерешенных на сегодняшний день проблемах трудоустройства инвалидов в России.

Минтруд России подготовил пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов. В частности, вносятся изменения в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время выполнение квоты возможно лишь путем приема на работу инвалида. При этом действующий механизм выделения рабочих мест для найма инвалидов по квотам вызывает много нареканий как со стороны государственных органов, так и со стороны работодателей.

В целом в России все коммерческие организации должны выделять рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Но как это работает в реальности? Обсудим с гостями в студии медиацентра «Патриот».

Гости студии:

— Свистунова Юлия Борисовна, главный редактор «Агентства Особых Новостей» (АОН), инвалид, мама инвалида детства;

— Марковская Инна Евгеньевна, ведущая передачи «Сила вдохновения» АОН;

— Пашин Руслан Николаевич, журналист, SEO-специалист АОН;

— Яганова Юлия Викторовна, президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров».

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия инвалиды трудоустройство
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