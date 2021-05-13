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Минприроды подсчитало российские запасы угля

Общество
Минприроды подсчитало российские запасы угля
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 13 мая. Обеспеченность угольной промышленности запасами ресурса распределительного фонда недр при настоящем уровне добычи в среднем составляет около 100 лет.

Соответствующие данные представили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. В ведомстве уточнили, что в распределительном фонде недр подсчитываются лишь 17% от всех запасов, что составляет 47,3 миллиарда тонн угля, передает ТАСС.

По состоянию на 1 января 2020 года суммарный объем российских запасов угля составляет 275,4 миллиарда тонн. При условии вовлечения в использование запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности увеличится как минимум на 200 лет, добавили в Минприроды.

Запасы угля на территории РФ сосредоточены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. Больше всего насчитывается бурового угля — 146 миллиардов тонн, затем идет каменный уголь — 120,4 миллиарда тонн.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее оценил обеспеченность запасов нефти и природного газа при текущей добыче в России. Он отметил, что в стране есть месторождения, которые только высвобождаются или еще не получили нагрузку в полной мере.

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