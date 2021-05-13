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Власти Казани рассказали о состоянии 14 пострадавших при стрельбе детей

  /   Обновлено: 13 мая 2021 08:52
Происшествия
Власти Казани рассказали о состоянии 14 пострадавших при стрельбе детей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 13 мая. Состояние 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, оценивается как стабильное. Соответствующее заявление сделали власти Казани.

Дети продолжают находиться под наблюдением врачей. Сейчас их состояние стабилизировалось, угроза жизни миновала, передает РИА Новости.

Трагедия в казанской гимназии произошла утром 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на учебное заведение, в результате чего погибли девять человек, среди которых семеро детей. Пострадали 23 человека.

Возле школы возвели стихийный мемориал в память погибшим в результате стрельбы. Цветы к нему ранее возложил мэр Казани Ильсур Метшин, который пришел к месту трагедии на костылях.

стрельба казань школа
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