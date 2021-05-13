Власти Казани рассказали о состоянии 14 пострадавших при стрельбе детей

Казань, 13 мая. Состояние 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, оценивается как стабильное. Соответствующее заявление сделали власти Казани.

Дети продолжают находиться под наблюдением врачей. Сейчас их состояние стабилизировалось, угроза жизни миновала, передает РИА Новости.

Трагедия в казанской гимназии произошла утром 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на учебное заведение, в результате чего погибли девять человек, среди которых семеро детей. Пострадали 23 человека.

Возле школы возвели стихийный мемориал в память погибшим в результате стрельбы. Цветы к нему ранее возложил мэр Казани Ильсур Метшин, который пришел к месту трагедии на костылях.