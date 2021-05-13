Чем завершится гражданская война в Израиле, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 13 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты расскажут о текущей ситуации в Израиле и секторе Газа. Напомним, за последние несколько суток стороны обменялись массированными ракетными ударами по жилым кварталам, что привело к гибели десятков мирных жителей.
Более того, арабское и израильское население страны перешло к избиениям, погромам и даже убийствам «оппонентов». В Сети публикуются видео расправ евреев над арабами и арабов — над евреями.
Ранее с соцсетях появилась якобы речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которой он, выступая перед Кнессетом, выдвинул ультиматум палестинцам, дам им сутки на принятие решения. Никаких заслуживающих доверия источников на эту «речь» нет, но сам посыл характерен. Нетаньяху якобы сообщил, что в случае отказа выполнить ультиматум еврейского государства Армия обороны Израиля начнет зачистку территории сектора Газа, причем занятые территории будут аннексированы.
«Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем скором прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг. Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и с божьей помощью на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей», — приводятся слова, якобы сказанные премьер-министром Израиля.
Сможет ли Израиль в принципе провести успешную наземную операцию в Газе? Как отреагируют на это ЕС и США? Как должна реагировать Россия?
Вместе с экспертами и очевидцами событий мы обсудим возможное развитие ситуации.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894
Для звонков: +7 999 214 8054.