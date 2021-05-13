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Чем завершится гражданская война в Израиле, обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 13 мая 2021 09:24
Общество
Чем завершится гражданская война в Израиле, обсудят в медиацентре «Патриот»
Global Look Press  /  Mahmoud Khattab / Keystone Press Agency

В четверг, 13 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты расскажут о текущей ситуации в Израиле и секторе Газа. Напомним, за последние несколько суток стороны обменялись массированными ракетными ударами по жилым кварталам, что привело к гибели десятков мирных жителей.

Более того, арабское и израильское население страны перешло к избиениям, погромам и даже убийствам «оппонентов». В Сети публикуются видео расправ евреев над арабами и арабов — над евреями.

Ранее с соцсетях появилась якобы речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которой он, выступая перед Кнессетом, выдвинул ультиматум палестинцам, дам им сутки на принятие решения. Никаких заслуживающих доверия источников на эту «речь» нет, но сам посыл характерен. Нетаньяху якобы сообщил, что в случае отказа выполнить ультиматум еврейского государства Армия обороны Израиля начнет зачистку территории сектора Газа, причем занятые территории будут аннексированы.

«Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем скором прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг. Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и с божьей помощью на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей», — приводятся слова, якобы сказанные премьер-министром Израиля.

Сможет ли Израиль в принципе провести успешную наземную операцию в Газе? Как отреагируют на это ЕС и США? Как должна реагировать Россия?

Чем завершится гражданская война в Израиле, обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Вместе с экспертами и очевидцами событий мы обсудим возможное развитие ситуации.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054.

израиль сектор газа медиацентр патриот
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