Мэр потребовал прекратить торговлю носками на центральной улице Саратова

Саратов, 13 мая. Мэр города Михаил Исаев потребовал прекратить стихийную торговлю ширпотребом на проспекте Кирова. Чиновник выразил недовольство тем фактом, что на одной из центральных улиц Саратова в палатках торгуют «носками, очками и корзинками».

«У нас не только на Кирова такая торговля происходит. Где-то ларьки с палатками сносят, в других районах они снова вырастают. Чиновники хотят увидеть приток туристов, но что увидят гости нашего города? Даже в историческом центре можно найти хамоватых ларечников, продающих нижнее белье, платки, пластиковые цветы. Разве таким должен быть знаменитый волжский город?», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Саратова Тамара Феоктистова.

Ранее стало известно, что под Саратовом благоустроят место гибели легендарной летчицы ВОВ. Нынешний монумент в память о легендарной летчице начал ветшать.