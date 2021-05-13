Бывший генерал ФСБ назвал причины беспрепятственного пути Галявиева в школу

Казань, 13 мая. Страх и равнодушие помогли «казанскому стрелку» беспрепятственно дойти с оружием в руках до школы. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, нынешнее поколение людей живут по принципу равнодушия и безразличия к окружающим. Они даже не понимают, что, таким образом, подвергают опасности жизни не только незнакомых людей, но и своих близких.

Невнимательность тоже играет свою роль. Не каждый гражданин РФ, увидев вооруженного человека, подумает, что «ствол» настоящий, а его обладатель намерен устроить расстрел ни в чем неповинных людей.

«У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу «авось пронесет», — сказал РИА Новости Михайлов.

Трагедия произошла в Казани 11 мая. Бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев расстрелял из ружья сотрудников учебного заведения и учеников.