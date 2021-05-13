Британка приняла наклейку за «огромную дыру» во рту десятимесячного сына

Москва, 13 мая. Жительница Эссекса заметила пятно во рту своего десятимесячного сына. Она приняла его за дыру и отвезла ребенка к врачу.

Необычное пятно во рту младенца вызвало большую панику среди его родственников. Бабушка мальчика предложила вызвать службу спасения, однако глава семейства настоял на поездке в больницу.

В клинике врачам доложили, что их ждет ребенок с «огромной дырой» во рту. Однако в действительности пятно оказалось обычным стикером, который приклеился к небу младенца. Медсестра быстро устранила проблему и отдала наклейку матери маленького пациента.

В Кемерове хирурги провели необычную операцию беременной женщине. Будущая мама обратилась к медикам с сильным сердцебиением, тошнотой и рвотой.